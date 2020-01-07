مارك إسبر: لم نتخذ أي قرار بمغادرة العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سببت رسالة أمريكية بشأن الاستعداد للانسحاب من العراق حالة إرباك تضاف إلى التوتر السائد منذ اغتيال قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد الجمعة. وتعلن الرسالة التي كتبت باسم الجنرال وليام اتش سيلي قائد القوات الأمريكية في العراق، واطلعت وكالة «فرانس برس»، على نسخة منها، للمسؤولين العراقيين بأن واشنطن تقوم بعملية «إعادة تموضع» لقواتها في البلاد بهدف «الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة».

ويقول سيلي في الرسالة «نحترم قراركم السيادي الذي يأمر برحيلنا»، في إشارة إلى الدعوة التي وجهها البرلمان العراقي في تصويت الأحد إلى الحكومة لطرد القوات الأجنبية من العراق بعد اغتيال سليماني. ويضيف أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق سيقوم بعملية «إعادة تموضع لقواته»، موضحاً أنه «للقيام بهذه المهمة ينبغي أن تتخذ قوات التحالف بعض الإجراءات للتأكد من أن حركة الخروج من العراق تجري بشكل آمن وفعال».

وصرح رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي «كان خطأ، حدث عن غير قصد، مسودة رسالة غير موقعة، لأننا نحرك قواتنا في المكان». ومن جهته، صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة تقوم بعملية «إعادة تموضع» في العراق ولكنها لا تنسحب من هذا البلد. وأضاف «لم يتخذ أي قرار بمغادرة العراق. نقطة على السطر». وتابع أنّ «الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي».

وتنتشر في العراق قوة أمريكية يبلغ عددها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية العام 2014، وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وأضيف إلى هذه القوة الأمريكية الأسبوع الماضي بضع مئات من الجنود لحماية السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تعرضت قبل أسبوع لهجوم من فصائل موالية لإيران.

ونشرت مسودة الرسالة غداة تصويت البرلمان العراقي على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في أعقاب اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية في بغداد الجمعة.

لكنّ التفويض الذي أقرّه البرلمان برفع الأيدي بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 168 نائباً فقط من أصل 329 ليس قراراً ملزماً ولم تتّخذ الحكومة العراقية حتى الآن أيّ إجراء تنفيذي بناء عليه.

وشكك اسبر الاثنين، في شرعية التصويت الذي حصل في البرلمان العراقي. وقال «إنّ جلسة التصويت لم يشارك فيها أيّ نائب كردي، ولم يشارك فيها السواد الأعظم من النواب السنّة، والكثير من النوّاب الشيعة شاركوا تحت التهديد». وأضاف «أعتقد أن العراقيين لا يريدون أن نغادر. هم يعلمون أنّ الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيّدة ومستقلّة ومزدهرة».

وتابع أن «الشعب العراقي يواجه وضعاً رهيباً في بلدهم الذي لا يستطيعون السيطرة عليه»، معتبراً أن «إيران تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة».