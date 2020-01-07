شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى الإيراني يتبنى قانوناً يعتبر القوات الأمريكية «إرهابية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء، بشكل طارئ قانوناً يعتبر القوات الأمريكية «إرهابية»، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد الجمعة.

وأقر النواب قانوناً يعتبر القوات الأمريكية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط «إرهابية». وأدرج النص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وكافة القوات الأمريكية وكل شخص مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.

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