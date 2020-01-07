ألمانيا تسحب جزءاً من جنودها في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الألماني الثلاثاء أنه سيسحب جزءاً من جنوده المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم «بشكل موقت» إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، سيجري تخفيض عدد العاملين في الكتيبة الألمانية في بغداد، وفي التاجي شمال العاصمة، ويبلغ عددهم نحو 30 عسكرياً، «بشكل موقت»، وسيتم نقلهم إلى الكويت والأردن، بدون أن يعطي تفاصيل بشأن موعد التنفيذ أو عدد الجنود.

ويأتي القرار الألماني في ظل توتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد الجمعة.

وبالإضافة إلى العسكريين المتمركزين قرب العاصمة، لألمانيا أيضاً قوات في إقليم كردستان ينفذون مهام تدريب لقوات الأمن المحلية.

ويبلغ عدد العسكريين الألمان في العراق 120 شخصاً، يعملون في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن القرار بإرسال برقية لمجلس النواب الألماني الذي يشرف بدقة على المهمات العسكرية للبلاد. كما أقر وزير الخارجية الألماني مساء الاثنين في مقابلة مع الإذاعة العامة بأن سحب العسكريين الغربيين من العراق هو «نتيجة سنصل إليها جميعاً» نظراً للظروف، موضحاً «أن أي بلد عضو في التحالف الدولي لن يبقى في العراق ما لم يكن مرغوباً بوجوده».