«من التاريخ».. ذاكرة الأجداد والأماكن والتقاليد على تلفزيون الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفقراته المنوعة التي تستحضر تاريخ الآباء والأجداد، وتعزز الوعي بالتراث الإماراتي، يقدم برنامج «من التاريخ» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، للمشاهدين في موسمه الجديد صوراً من تاريخ منطقة الخليج، والإمارات، وبصفة خاصة إمارة الشارقة.

يتناول البرنامج الذي يعرض في العاشرة من مساء كل ثلاثاء، التحولات التاريخية والعادات والتقاليد التي سادت المنطقة عموماً خلال الحقب الزمنية الماضية، بهدف تعزيز وعي المشاهدين بإرثهم، وتاريخهم، وتراثهم الاجتماعي والثقافي الغني، ونقله للأجيال القادمة.

وينقل البرنامج لمشاهدي شاشة الشارقة، تاريخ نشوء المدن، وبناء الأسواق قديماً، ورحلات الحج، وتاريخ المكتبات، وطرق التعليم في الشارقة، وأساليب الزراعة وتربية الحيوانات، ومهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، إلى جانب الأساليب الهندسية والمبتكرة في تشييد المنازل، والحصون، وصناعة السفن وغيرها، وصولاً إلى حقبة ظهور النفط.

وأكد سالم الغيثي، مدير قناة الشارقة، أن أهمية البرنامج تنبع من كونه يرتقي بوعي المشاهد حول أهمية الموروث التاريخي، ويوضح له أن الحاضر والمستقبل هما امتداد للماضي، وأن تاريخ الشعوب هرم بناه الأجداد والآباء ورسخته ثوابتهم، ما يفضي إلى نتيجة واحدة مفادها أن تاريخ الشعوب وإرثها الحضاري، هما عنوان هويتها، وضامن وجودها.

وأوضح الغيثي أن البرنامج جاء في سياق التوجهات التوعوية التي تعتبر مرتكزاً من مرتكزات تلفزيون الشارقة، ومنهجاً مدروساً يواكب الحراك الثقافي الذي يسود الإمارة، ويعزز الوعي الثقافي والحضاري بين أفراد المجتمع، في ما يتعلق بماضي وموروث الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً.

الأسواق القديمة

انتقل البرنامج، خلال حلقاته إلى القرن التاسع عشر، حيث تمتلك الشارقة أول ميناء على الساحل الإماراتي، وأسطولاً تجارياً، يبحر إلى الهند، وجزيرة سوقطرة، وإيران، والبحرين، والقطيف، ويعود إلى موطنه، حيث أقيم الأسطول بمحاذاة الشواطئ القريبة من الأسواق، لتلبية احتياجات السكان من المأكل، والملبس، ومستلزمات الحياة الأخرى. ومن خلال تواصل رحلته، يأخذ البرنامج مشاهديه إلى الأسواق القديمة التي تعتبر نواة نشوء المدن في إمارة الشارقة، ويطلعهم على خبايا وأسرار الماضي، وتوقف عند حكايات سوق العرصة في الشارقة، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى نحو 180 عاماً، وفق تقديرات معهد الشارقة للتراث، ما يجعله المركز التجاري الرئيسي لإمارة الشارقة القديمة.

وضمن جولات حلقاته في تاريخ الإمارات، استعرض البرنامج نماذج من الابتكارات التي أبدعتها أيادي الآباء والأجداد، والتي تطلبتها ظروف الحياة وتحدياتها آنذاك، فطافت كاميرا «من التاريخ» في «بيت القفل»، الذي ينفرد عن غيره باعتباره منزلاً بني من الصخر، وتركت له فتحة واحدة فقط، للحفاظ على المؤن داخله، إلا أن ما يزيد من غموض هذا العمل ودقته، هو السر الذي انتهجه الآباء في صنع مفتاح خاص أشبه ما يكون بالبصمة، أو بكلمة المرور السرية، إذ لا يمكن فتح الباب إلا بواسطة صاحبه الذي شيده، وجعل له مفتاحاً خاصاً لا يمكن تقليده.

وبتتبع البرنامج لنمط حياة المرأة الإماراتية قديماً، وجد مادة ثرية قدمها لجمهوره، حول الدور المؤثر الذي جعلها جزءاً لا يتجزأ من السياق التاريخي لمجريات الأحداث وتطوراتها، إذ لم يقتصر دور النساء على ترتيب الحياة الأسرية فحسب، بل كانت شريكاً في المجال الاقتصادي، من خلال مساهمتها في تجفيف الأسماك وبيعها، وبراعتها في الخياطة، والزراعة، وتربية الحيوانات وبيع منتجاتها، فضلاً عن إدراكها المبكر لأهمية التعليم، الذي احتضنت إمارة الشارقة أولى مؤسساته التعليمية.

وتعتبر حكاية مدرسة الإصلاح التي تناولها البرنامج، من أهم الحكايات التي قدمها البرنامج باعتبارها قصة مشروع ثقافي، بدأت ملامحه تتشكل في إمارة الشارقة، عندما شيد الشيخ علي بن محمود مدرسة شبه نظامية في منطقة الحيرة عام 1915، درس وتخرج فيها نجله الشيخ محمد علي بن محمود، الذي أطلق مدرسة الإصلاح عام 1953م، كأول مدرسة نظامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت صفاً للبنين، وصفاً للبنات.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته باحثين، ومؤرخين، دونوا التاريخ، وبحثوا في أدق تفاصيله.