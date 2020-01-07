شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسواق الخارجية».. هدية مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتضمن الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوّق تقويماً حافلاً بالفعّاليات والأنشطة المتنوّعة على مدى 38 يوماً.

ومن أبرز الفعّاليات الجديدة التي تقدّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام هي فعّالية أسواق مهرجان دبي للتسوّق الخارجية، والتي تنظم في مناطق متفرقة حول المدينة للاحتفاء بمسيرة المهرجان الذي انطلق في العام 1996. وترحّب هذه الأسواق بضيوفها مجاناً، وتقدّم تجارب تسوّق مبتكرة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية وسحوبات الجوائز، بلمسة تراثية في «لاست إكزت الخوانيج» وشارعي الرقة والسيف و«سيتي ووك» والشندغة وحتّا و«دبي فستيفال سيتي» و«برج بارك»، وسط مدينة دبي (السوق الموسمي).



تفاصيل المستقبل



يأخذ شارع المستقبل في «سيتي ووك» زوّاره في رحلة نحو المستقبل، وذلك من خلال الأنشطة والمنصات المبتكرة التي تتميز بأحدث التقنيات. ويقدّم السوق فكرة محورية مختلفة في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 1 فبراير/شباط، ويضم منطقة تفاعلية بلمسة مستقبلية، ومناطق مخصصة للواقع الافتراضي والواقع المرئي المعزز، إضافة إلى العروض الترفيهية المستقبلية، ولوحة للفنون الرقمية، ونفق إضاءة بتقنية LED، ومتاهة المرايا، ومنصة للصور المتحركة. وتتاح الفرصة للزوّار للتفاعل مع تطبيق «تيك توك». وتشمل الأفكار المحورية التي يقدّمها السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع: لعبة «فورتنايت»، و«بيوتي بوب»، ومنطقة مخصصة لبرنامج «ذا فويس» من تقديم قناة «إم بي سي»، وتهدف جميعها لإرضاء مختلف الأذواق.

ويكون زوّار السوق على موعد مع «ذا مونستر»، أكبر لعبة مطاطية قابلة للنفخ في العالم، وتتضمن عدداً من العقبات التي يترتب على المشاركين تخطيها. وتستمر فعّاليات سوق «سيتي ووك» من 4 عصراً حتى 11 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما يستقبل مهرجان سيتي ووك زوّاره من 3 عصراً وحتى 6 مساءً كل يوم.



متعة التخييم والشواء



يقدّم سوق حتّا، تجربة تحاكي الأسواق الخارجية التقليدية تتخللها الألعاب والتجارب الثقافية، مثل سباق الدراجات الهوائية، والترامبولين. ويدعو السوق النوادي والمجموعات المتخصصة للمشاركة في عدد من الأنشطة الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، والدراجات، والكرفانات، وتتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بالتخييم والشواء، وتناول المأكولات من عربات الطعام، من 4 عصراً وحتى 10 ليلاً.



العجائب الشتوية



زوّار «لاست إكزت الخوانيج» على موعد مع كرنفال شتوي خلال مهرجان دبي للتسوّق، إذ يضم هذا السوق حلبة تزلج خارجية وحديقة ثلجية ومنحدراً للتزلج. ويتمكّن أفراد العائلة من التزلج ومشاهدة تساقط الثلوج واللعب بالثلج وتصميم رجل الثلج، كما بإمكانهم مشاهدة عرض «لابيرل» بلمسة شتوية.

وتتزيّن الأجواء الاحتفالية في سوق الخوانيج مع أجمل الألحان التي يقدمها منسق الأغاني الموجود على المسرح الرئيسي، وأفراد الأسرة على موعد مع العديد من المسابقات والجوائز، إضافة إلى المنافسة في ألعاب المهارات ومشاهدة الأفلام في الهواء الطلق. ويشهد هذا السوق خلال أول 10 أيام أداءً مباشراً لفنان جرافيتي مختص بفنون الخط العربي، فيما تقدم مجموعة من الفنانين المحليين الناشئين العديد من العروض الفنية والموسيقية مع خلال عطلة نهاية الأسبوع. يستقبل سوق الخوانيج زوّاره يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، ويستمر حتى 1 فبراير/شباط المقبل.



احتفالات يرعاها التاريخ

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احتفالاً بالدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوّق، يستضيف السيف سوقاً مستوحى من أسواق دبي التقليدية، ليضفي أجواء احتفالية على هذه المنطقة التاريخية التي أعيد تطويرها على امتداد 1.8 كم على ضفاف خور دبي. ويقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة والفعّاليات الترفيهية للزوّار والمقيمين خلال المهرجان، كما يقدّم عروضاً فنية وموسيقية وترفيهية تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل في 25 موقعاً داخله، إضافة إلى السحب اليومي، والمحال التجارية والمطاعم والفنون والفعّاليات الترفيهية الثقافية من حول العالم.

ويستضيف السوق عروضاً لمواهب من الخليج العربي وبلاد الشام والهند والفلبين على مسرح الجلسات العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، زوّار السوق على موعد مع عرض إسقاط فني متحرّك، ومحال تجارية، ومعرض صور، ومناطق لعب للأطفال، وعروض ترفيهية جوّالة، وورش عمل، وعروض مسرحية، وأسواق تراثية، إضافة إلى عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعمال فنية لإماراتيين ومقيمين في دبي.



الثقافة بلمسة عصرية



يمثل سوق منطقة الشندغة التاريخية، منصة تهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع الريادية والمبادرات المختصة بالفنون والحرف في الإمارات، ومنحها الفرصة للتعريف بمساهمتها في الحفاظ على التقاليد والتراث.

ويشمل السوق معرضاً للأبواب، ومتحفاً يقدّم تجارب مرئية بتقنيات متقدّمة، مثل عروض الأفلام بأسلوب روائي، وعرضي القارب، والصوت والضوء، ومتجر عطور يضم ورش عمل ومنصة اللؤلؤ، حيث يمكن للضيوف الحصول على قطع منه مخصصة بلمسات فنان الخط العربي الموجود في السوق. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض التراثية الإماراتية وفنون نسيج السدو، وتناول المأكولات التقليدية، والاطلاع على مبادرات هذه المشاريع الريادية. ويفتح السوق أبوابه من 9 إلى 18 الجاري.



ترفيه عائلي



يستضيف دبي فستيفال سيتي مول، سوقاً خارجياً في منطقة «فستيفال باي»، يقدّم من 8 الجاري إلى 14 مارس المقبل العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة، وتشكيلة من المنتجات والألعاب المميزة، إضافة إلى المأكولات الشهية.



الحنين إلى الماضي



يعود سوق الرقة بزوّاره إلى بدايات مهرجان دبي للتسوّق، إذ يضم سوقاً يحاكي أول سوق في تاريخ المهرجان قبل 25 عاماً، ويشمل منطقة ألعاب وأكشاكاً للتسوّق وتناول المأكولات والمشروبات، ومشاهدة العروض الترفيهية المتجوّلة، وألعاب المواهب، والإضاءة المميزة والتصاميم التي تحاكي تاريخ مهرجان دبي للتسوّق.

ويشهد السوق 5 أنشطة رئيسية على مدى خمس عطلات نهاية أسبوع خلال فترة المهرجان، ويتمكن الحضور من مشاهدة الرقصات الإفريقية التقليدية، ومتابعة فعّاليات سيرك العجائب، إضافة إلى عروض الرقص المفاجئة، والعروض الكوميدية، ومسابقات المواهب، والأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم وتدريبات اللياقة البدنية من CrossFit وبطولة على ملعب الكرة المليء بالصابون.

يفتح سوق الرقة أبوابه يومياً حتى 1 صباحاً.



علامات تجارية وفنية



يعود السوق الموسمي بنسخته السابعة في «برج بارك»، وسط مدينة دبي من 16 الجاري حتى 1 فبراير/شباط، ويفتح أبوابه من 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 11 صباحاً حتى 11 ليلاً خلال عطلة نهايته.

ويسلّط هذا السوق الضوء على العلامات التجارية المحلية والعالمية الناشئة، كما يشمل منطقة مخصصة لعرض أعمال فريدة لعدد من المصممين الأفارقة، ويشهد تقديم عرض من إنتاج كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية، وتخفيضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعرض أزياء حصرية لفنانين مميزين، ومنطقة مخصصة للأطفال وغيرها الكثير.