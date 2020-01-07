محطة الفضاء تلتقط صورة لـ«أرض العجائب الشتوية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط رائد فضاء تابع لوكالة ناسا، على متن محطة الفضاء الدولية، مشهداً شتوياً للشواطئ الجليدية والمناظر الطبيعية المتجمدة من ارتفاع 400 كيلومتر تقريباً فوق الأرض.

وتظهر الصورة للقمر المكتمل وهو في كبد السماء فوق خليج هدسون شمالي كندا، وتكشف مدى ظلمة هذا الجزء من البلاد خلال أشهر الشتاء، حيث التقط المشهد في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي (6 مساء بتوقيت جرينتش) في 12 ديسمبر الماضي.

وتوضح الصورة منطقة حول الخط الساحلي الجليدي والقرى المحيطة التي تقضي يومها غالباً في الظلام.

وتشرح وكالة ناسا أن المدن في مانيتوبا بروفيدنس تتلقى 6 أو 7 ساعات فقط من أشعة الشمس في اليوم، طوال شهر ديسمبر بأكمله، وفي أقصى الشمال لن تشرق الشمس فوق الأفق مرة أخرى حتى يناير.

وتقع مانيتوبا بروفيدنس بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وأونتاريو شرقاً، وبها أكثر من 100 ألف بحيرة، بينها بحيرة وينيبيج التي تعد واحدة من أكبر المسطحات المائية العذبة في العالم، فيما تغطي الغابات أكثر من خُمس مساحة أراضي المقاطعة.