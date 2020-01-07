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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: كوبان من القهوة يومياً يحميان من الزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة كورية جنوبية، أن الذين يتناولون كوبي على الأقل من القهوة يومياً، أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وقالت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت إن باحثين في جامعة سول الوطنية ومستشفى دونغتان ساكريد هارت، في جامعة هاليم كشفوا النقاب عن تأثير القهوة في دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم، بين 55 و90 عاماً.
ومن بين المشاركين، ظهرت لدى حوالي 17.6% فقط من الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين "بيتا-اميلويد" في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمال كبير للإصابة بمرض ألزهايمر.
وارتفع المعدل بحوالي عشر نقاط مئوية عند الذين يتناولون معدلاً أقل من القهوة، وظهرت على 27% منهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أدمغتهم.
وقال الاستاذ، كيم جي ووك من مستشفى جامعة "هاليم" إن البحث الأخير يعتبر أن تناول كوبين على الأقل من القهوة يومياً، يقلص مخزون بروتين "بيتا اميلويد" في المخ، بحوالي 67%.
وأظهرت دراسات سابقة أن مخاطر الإصابة بألزهايمر تتقلص بـ 65% بين الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.
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