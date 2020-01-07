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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لن تصدق.. دواء يشفي تماما من التهاب الكبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعد الأطباء الروس عقارا يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن ("ب") بالتعافي التام من هذا المرض الخطير في غضون عامين.
وقالت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور(الرقابة على الاستهلاك) إن التهاب الكبد المزمن هو مرض تطور حتى دخل مرحلته اللاحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان الكبد.
وأضافت قائلة "أنا واثقة أن العلماء في معهد علم الأوبئة الروسي اخترعوا دواء فعالا يمكّن المرضى من التعافي التام من التهاب الكبد المزمن "ب".
ولفتت رئيسة الإدارة إلى نجاحات بارزة أحرزها العلماء الروس في الوقاية من الأمراض المعدية، مضيفة أن 15 سنة ماضية شهدت انخفاضا في نسبة الإصابة بالتهاب الكبد "ب" بمقدار 16 مرة، ما يعد أقل نسبة في العالم.
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