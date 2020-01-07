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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
يعاني البعض من التعرق الشديد ليلاً. فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن للتعرق الليلي أسباب عدة، منها ما هو غير خطير، ومنها ما يدق ناقوس الخطر.
وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة، أو التوتر النفسي، أو أدوية معينة مثل مضادات الاكتئاب، وأدوية السكري.
أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد، فتتمثل في أمراض الأيض مثل السكري، ومشاكل الغدة الدرقية، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا".
لذلك يجب استشارة الطبيب للتحقق من سبب التعرق الليلي الشديد.
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