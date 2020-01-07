دراسة: بدانة الطفل تؤثر على ذاكرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعتي يال وفيرومنت أن الطفل الذي يعاني من السُّمنة تتأثر أنسجة معينة في دماغه بطريقة تؤثر سلباً على ذاكرته المهنية.



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وتعتبر البدانة بين الأطفال من الظواهر الصحية التي تزايد انتشارها كثيراً في العقود الأخيرة، ويرتبط ذلك بانتشار النظام الغذائي الغربي الغني باللحوم المصنعة والدهون والسكر.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "جاما" الطبية عن الدراسة، أظهرت نتائج الأبحاث ترققاً في أنسجة القشرة الدماغية، وخاصة في منطقة الفص الجبهي لدى الأطفال الذين لديهم بدانة مقارنة بأقرانهم الذين يتمتعون بوزن صحي.

ويؤثر هذا الترقق في الأنسجة على وظائف معينة للذاكرة ترتبط بالجوانب المهنية والعملية في مرحلة الشباب والنضج.