دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ِAMD تطلق رقاقات Ryzen 4000 بثماني من الأنوية ودقة تصنيع 7 نانومتر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت AMD عن الجيل الجديد من رقاقات معالج Ryzen 4000 التي تتميز بثماني من الأنوية، والتي تدعم أكثر من 100 نظام ينطلق خلال عام 2020.

تتوسع شركة AMD بحصتها السوقية في أجهزة الحاسب خلال السنوات الأخيرة، حيث سيطرت الشركة بشكل خاص على جزء كبير من سوق أجهزة workstation، واليوم تقدم الشركة سلسلة رقاقات Ryzen 4000 لسوق أجهزة الحاسب المصغرة.

تضم الإصدارات الجديد من رقاقات Ryzen 4000 أنوية Zen 2، كما تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، حيث يتميز معالج e Ryzen 7 4800U بثماني من الأنوية مع 16 thread، والتي تأتي لدعم أجهزة الحاسب المحمول الدفتري المصغر، من جانب أخر قدمت إنتل الجيل العاشر من المعالجات في Core i7-10710U بعدد 6 من الأنوية فقط.

كما يدعم معالج 4800U سرعة رئيسية 1.8GHz أو سرعة 4.8GHz، ويضم 8 من أنوية Radeon للرسوميات، كما تأتي الرقاقة بآداء أسرع من Core i7-1065G7 من إنتل بنسبة 90%، وتقدم آداء أقوى في الألعاب بنسبة 30 إطار لكل ثانية في بعض العناوين مثل Rocket League.

Advertisements

ويمكن ضبط دقة 1080 بيكسل على الإعدادات المنخفضة في النظام والتي تصل إلى 54 إطار لكل ثانية في لعبة Grand Theft Auto V.

أيضاً تأتي إصدارات Ryzen 4000 الأخرى بعدد 8 من الأنوية مثل رقاقة 4700U، مع إختيار بعدد 6 من الأنوية في الإصدار المتوسط، كما تأتي سلسلة رقاقات Ryzen 4000 H مع طاقة بقدرة 45w، ومن المتوقع أن نرى الإصدارات الجديدة في الإصدار الخاص من جهاز G5 15 من Dell، التي تضم كرت شاشة Radeon RX 5600M، وأيضاً جهاز Zephyrus G14 من Asus الذي يضم كرت GTX 2060.

كما أشارت AMD إلى أن رقاقة 4800H ستأتي بآداء أسرع من رقاقة Core i7-9750H بنسبة 39 %، كما تنافس رقاقة الحاسب المكتبي i7-9700K بآداء أسرع من إنتل Core i7-9750H، كما تقدم 4800H آداء أسرع بنسبة 39% مقارنة برقاقة Core i7-9750H.

المصدر

هذا الموضوع ِAMD تطلق رقاقات Ryzen 4000 بثماني من الأنوية ودقة تصنيع 7 نانومتر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.