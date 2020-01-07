دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 إنتل تعرض بطاقة الرسومات المنفصلة القادمة في CES ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة إنتل بعرض منصة رسوميات Xe GPU القادمة، وكشفت عن كيفية دمجها مع معالجات Tiger Lake القادمة من الشركة، وعرضت أول بطاقة رسومات منفصلة DG1. على الرغم من أن الشركة لم تقدم الكثير من التفاصيل عن البطاقة، إلا أنها عرضت عمل البطاقة أثناء تشغيل لعبة Destiny 2.

تخطط الشركة لدمج المنصة أولاً في معالجات Tiger Lake القادمة التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتم عرض حاسب محمول مجهز بنظام Tiger Lake أثناء تشغيل لعبة Warframe. ولم يتم توضيح كيفية تعامل بطاقة الرسومات المدمجة مع الألعاب ثلاثية الأبعاد الحديثة، لكنها أوضحت أنه سيكون بالإمكان لعب ألعاب عالية الدقة دون مشكلة.

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وعرضت الشركة نموذج لتحديث وحدة معالجة الرسومات لصورة قديمة منخفضة الدقة باستخدام معالج تسريع بالذكاء الاصطناعي.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 إنتل تعرض بطاقة الرسومات المنفصلة القادمة في CES ظهر على التقنية بلا حدود.