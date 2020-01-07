شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكشف عن الهوية الإعلامية للبلاد نحو الخمسين عام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف دولة الإمارات، غدا الأربعاء عن التصميم الذى سيمثل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات فى رحلتها نحو الخمسين عام المقبلة، حيث كانت التصاميم الثلاتة التى تم التصويت علها حققت رقما قياسيا عالميا بتسجيلها 10.6 ملايين مشاركة من 185 دولة حول العالم.





وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعا الجموع الإماراتيين إلى المشاركة في المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.

ويمكن للمشاركين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم واعتباراً من اليوم المساهمة في التصويت على اختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات من بين ثلاثة شعارات شارك في تصميمها 49 مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها السبع من مختلف التخصصات الإبداعية، وذلك تنفيذاً للمشروع الوطنى الذى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل تصميم هوية إعلامية مرئية تكون رمزاً لدولة الإمارات وتمثلها في مختلف أنحاء العالم وترسخ موقعها فى شتى الميادين على الساحة الدولية.

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ودعا المشاركين من الدولة والعالم إلى اختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية حيث قال: "نريد للمشاركة من داخل الإمارات وخارجها أن تعبر عن انفتاح الإمارات وشموليتها ومشاركة الجميع فى صياغة نجاحها"، وختم سموه: "مشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات هدفه التعبير عن هويتنا وتميزنا وتفردنا".