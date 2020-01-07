شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفض عدد قواتها فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء، سحب عدد من قواتها الموجودة فى العراق، وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن ذلك يأتي بعدما أعلن المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش علق استبدال العسكريين المشاركين فى مهمة التحالف الدولى ضد (داعش) في العراق، يذكر أن لدى ألمانيا حوالي 120 جنديا في العراق ضمن مهمة دولية للمساعدة والتدريب.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أعلن تعليق تدريبات الحلف فى العراق فى الوقت الحالى، مؤكداً أن أمن أفراد "الناتو" يمثل أهمية قصوى للحلف، وقال ستولتنبرج - فى مؤتمر صحفى، اليوم، الاثنين - أن أعضاء الحلف أكدوا - خلال الاجتماع الطارئ للناتو - على دعمهم الكامل للقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى ودعمهم لبعثة "الناتو" في العراق.

وأضاف أنه تم تعليق تدريبات "الناتو" على الأرض في الوقت الحالى، وسيتم اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية أفراده، مشيراً إلى أن "الناتو" يراقب الوضع عن كثب، وسيبقى على تواصل وثيق مع السلطات العراقية.

وأوضح أن "الناتو" مستعد لاستكمال تدريباته وبناء الإمكانات عندما يسمح الوضع بذلك، متعهداً بإلتزام الحلف بالحرب ضد الإرهاب الدولى.

Advertisements

وقال ستولتنبرج إن جميع الحلفاء أعربوا عن قلقهم إزاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتم الاتفاق على ضرورة عدم حيازة إيران لسلاح نووى، كما تشارك أعضاء الحلف في قلقهم بشأن تجارب إيران الصاروخية.