ألمانيا تنقل "مؤقتًا" جزء من قواتها بالعراق إلى الكويت والأردن

علاء أبو العينين / الخليج 365

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، نقل جزء من قواتها في العراق "مؤقتا" إلى الكويت والأردن، وسط توترات تشهدها المنطقة على خليفة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارنباور ووزير الخارجية هيكو ماس، في رسالة إلى المشرعين، إن القوات الموجودة في القواعد العراقية في بغداد والتاجي "سيتم تخفيفها مؤقتا".

وأكد المسؤولان أن المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن استمرار مهمة تدريب القوات العراقية ستستمر.

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ويوجد حوالي 120 جنديًا ألمانيًا في العراق، لكن غالبيتهم لا يتمركزون في مدينتي التاجي وبغداد، وإنما في أماكن أخرى من البلد العربي.

وقال الوزيران إن "الجنود الذين تم نشرهم في التاجي وبغداد (لم يذكران عددهم) سيتم نقلهم على الفور إلى الأردن والكويت"، ويمكن إعادتهم إذا استؤنفت التدريبات.

وكانت ألمانيا قد أمرت جنودها في التاجي وبغداد بعدم مغادرة قواعدهم بعد مقتل سليماني الأسبوع الماضي بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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