مقتل 9 جنود يمنيين بصاروخ "حوثي" على محافظة الضالع

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

قتل 9 جنود يمنيين وأصيب 6 آخرون، الثلاثاء، جراء هجوم صاروخي من طائرة مسيرة شنته جماعة "الحوثي" على معسكر تدريب شمالي محافظة الضالع، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن 9 جنود قتلوا في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على معسكر "الصدرين" الواقع بمنطقة مريس، شمالي الضالع.

وجميع القتلى والمصابين يتبعون اللواء الرابع (احتياط)، في محافظة إب "وسط اليمن"، تم استقدامهم إلى معسكر الصدرين بالضالع لخوض دورة تدريبية في مجال الفنون القتالية.

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وأضاف، أن الهجوم تسبب أيضًا في إصابة 5 آخرين، تم إسعافهم إلى أحد مستشفيات القريبة من موقع الانفجار.

يأتي ذلك بعد أسبوع على استهداف جماعة الحوثيين بصاروخ مماثل لعرض عسكري لقوات "الحزام الأمني"، وسط مدينة الضالع جنوبي اليمن، وتسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 غالبيتهم من المدنيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.