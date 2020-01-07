خالد بن سلمان يبحث في واشنطن "إجراءات" استقرار المنطقة

واشنطن / الخليج 365

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على استقرار المنطقة، والتعاون العسكري، بعد أيام من مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني، في غارة أمريكية على بغداد.

وقال بن سلمان، الذي وصل إلى واشنطن الإثنين في زيارة غير محددة المدة، إنه استعرض مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة.

وأضاف، عبر حسابه الموثق على "تويتر" الثلاثاء: "تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأعاد خالد بن سلمان مشاركة تغريدة بومبيو بشأن اللقاء معه.

واعتبر بومبيو أن "ما اتخذ من عمل دفاعي كان لحماية الأفراد في الخارج"، في إشارة لعملية سليماني.

وراى أن العلاقة السعودية الأمريكية "لا تزال مهمة للغاية لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار".

وفي السياق ذاته، قال خالد بن سلمان إنه "التقى اليوم بوزير الدفاع الأمريكي (مارك إسبر)، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

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وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر حكومي سعودي (لم تسمه) قوله إن خالد بن سلمان "سيدعو خلال لقاء بومبيو إلى ضبط النفس ويناقش معه وقف التصعيد".



وقال المصدر السعودي إن سلطات بلاده "تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل سليماني".



وأضاف: "لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل (...) يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى".



ولفت إلى أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بأن سليماني كان لديه أي رسائل لهم قبل مقتله، وهو ما تحدث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.



والأحد، قال عبد المهدي، خلال جلسة للبرلمان العراقي، إنه من المقرر أن يلتقي سليماني الذي "كان سيحمل رسالة من الجانب الإيراني ردًا على الرسالة السعودية التي وجهناها إلى الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاقات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة".



وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيدًا كبيرًا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.