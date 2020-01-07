تركيا وفلسطين تبحثان التعاون في المجال الرياضي

أيسر العيس/ الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في أنقرة، بحضور سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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واتفق الجانبان على تنفيذ مشاريع وأنشطة وتبادل الوفود الشبابية، وتفعيل اتفاقية التعاون التي وقعت على هامش حفل إعلان "القدس عاصمة الشباب الإسلامي" عام 2018.

وأعرب قصاب أوغلو عن الاستعداد التام للتعاون مع فلسطين، سواء من خلال إرسال الخبراء الأتراك، أو من خلال استقبال الكوادر الفلسطينية، وإرسال وفود شبابية ورياضية إلى فلسطين.



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