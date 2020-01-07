واشنطن بوست: إدارة ترامب بدأت صياغة عقوبات ضد العراق

علاء أبو العينين / الخليج 365

بدأ مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة عقوبات محتملة ضد العراق في حالة طرد القوات الأمريكية من البلاد، حسبما أبلغت 3 مصادر مطلعة على الأمر صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء.

يأتي ذلك إثر تصويت البرلمان العراقي، الأحد، لصالح قرار يلزم الحكومة العراقية "بالعمل على إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية" بعد غارة جوية أمريكية قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض ووزارة الخزانة سيضطلعان بالدور الرائد في حال فرض العقوبات، لكنها أكدت أن المناقشات حول العقوبات لا تزال أولية.

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وأفاد أحد المصادر بأن الخطة هي الانتظار "لفترة قصيرة على الأقل" لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيتخذون قدما إجراءات لطرد القوات الأمريكية أم لا.

يتبع//

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