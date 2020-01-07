بيت لحم... المسيحيون الشرقيون يحتفلون بعيد الميلاد

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أقيم قداس منتصف الليل (الإثنين/الثلاثاء)، في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير حسب التقويم الشرقي.وحضر القداس رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، إلى جانب وزراء وممثلي دوليين.

ودعا عيسى مصلح الناطق باسم الكنيسة " الأرثوذكسية" في فلسطين، أن يعم السلام للعالم خلال القداس.

وقال "نسأل الله أن يمد بعمر الرئيس الفلسطيني، ويمنحه القوة لقيادة الشعب الفلسطيني، لقطف ثمار جهوده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وشدد على رسالة السيد المسيح عليه السلام، المتمثلة بـ"السلام للجميع".

الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، هي "الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش".

Advertisements

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتكتسب قدسيتها من احتوائها على كنيسة المهد التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى عليه السلام ولد في الموقع الذي قامت عليه.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي (من بينها الكاثوليك) بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) بالعيد يوم 7 يناير / كانون ثاني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.