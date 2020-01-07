العفو عن الطالب الذي تسبب في وفاة زميله بمدرسة بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

تنازلت أسرة الطالب حسين عسيري، الذي توفي قبل 3 أشهر؛ نتيجة تدافع مع زميله داخل الفصل، في متوسطة أبي ذر الغفاري شرق محافظة جدة، عن القـاتل لوجه الله تعالى.

وصادقت المحكمة الجزائية بجدة وفقاً لـ”عكاظ”، أمس (الإثنين) على تنازل أسرة المجني عليه شرعاً، وبذلك ينتهي الحق الخاص في القضية، فيما قال والد القـتيل إن الواقعة قضاء وقدر، وأنه يبتغي الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وكانت الجهات الأمنية قد وضعت الطالب الذي تسبب في وفاة زميله في دار الملاحظة، لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي والانتهاء من التحقيقات، فيما يُنتظر خلال الساعات المقبلة الإفراج عنه عقب صدور صك شرعي يُثبت التنازل.