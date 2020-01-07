وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأشارت الشركة، إلي أنَّ الوظائف المتاحة على مسميات محلل ذكاء الأعمال يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، الهندسة العامة، إحصاء الرياضيات، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مدير تطوير الأعمال: بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية)، ويفضل درجة الماجستير، ومحلل استراتيجية القوى العاملة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2020م، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا.
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