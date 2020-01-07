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نظفوا أسنان أطفالكم بمجرد بزوغها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

نظفوا أسنان أطفالكم بمجرد بزوغها

متابعات_الخليج 365

أوصت الدكتورة يوهانا كانط الوالدين بالحرص على تنظيف أسنان أطفالهم بمجرد بزوغها بفرشاة ذات رأس صغيرة وشعيرات ناعمة، ولسهولة أكبر يمكن استعمال فرشاة كهربائية.

 

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وأضافت رئيسة الرابطة الاتحادية لأطباء الأسنان، أنه يمكن للأطفال تنظيف الأسنان بأنفسهم عندما يتمكنون من الكتابة، إذ تكون المهارات الحركية الدقيقة قد تطورت على نحو كاف يتيح لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح، مشيرة إلى أن من الأفضل أن يساعد الوالدان أطفالهما على تنظيف أسنانهم حتى  السابعة أو الثامنة.

 

كما تنصح كانط باستعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لحماية الأسنان من التسوس، مع مراعاة وضع كمية تعادل حبة أرز، على أن تنظف الأسنان مدة دقيقتين.

 

ولحماية أسنان الأطفال من التسوس يجب أيضاً الإقلال من المشروبات المحتوية على السكر مثل العصائر، ومراعاة أن يبدأ الطفل في شرب السوائل من حافة الكوب، وليس من الزجاجة اعتباراً من الشهر الثامن من عمره، لتجنب الإصابة بما يعرف بتسوس الأسنان الناجم عن زجاجة الرضاعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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