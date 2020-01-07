دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters (صورة أرشيفية)فيديو.. صور لسليماني والمهندس قرب السفارة الأمريكية في بغداد علّق موالون لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس صورا كبيرة لهما على عمارتين مطلتين على السفارة الأميركية. وتظهر الصورتان كلا من سليماني والمهندس، وهما يحدّقان في السفارة الأميركية. المصدر: RT

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