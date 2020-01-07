شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة حول التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حيث نقاش معه التحديات المشتركة، وأضاف نائب وزير الدفاع السعودى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم - "أشدنا على التعاون العسكري القائم، بما يخدم السلم والأمن الدوليين".
وكان الأمير خالد بن سلمان التقى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، مضيفا - في تغريدات نشرها على (تويتر) - أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة. كما بحث الأمير مع الوزير الأمريكي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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