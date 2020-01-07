شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية و بارد نسبيا فى البحرين و غائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار النسبى على السعودية والبحرين، حيث سيكون الطقس فى السعودية، رياح نشيطة و مثيرة للأتربة و الغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وفى البحرين سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب، أما فى الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة على السواحل والجزر

وإليكم التفاصيل..

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تهطل منها أمطار متفرقة .

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئياً خاصة على السواحل والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام. حركة الرياح: شمالية غربية -شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س. Advertisements الخليج العربى: مضطرب -متوسط . وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:58والمد الثانى عند الساعة 00:10 . الجزر الأول عند الساعة 17:37الثانى عند الساعة 04:10. بحر عمان: معتدل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:28المد الثانى عند الساعة 06:53 الجزر الاول عند الساعة 13:26الجزر الثانى عند الساعة 01:43.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب.

الرياح، شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة و تصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج، من قدم إلى قدمين قرب السواحل و من 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 35 %.