شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى كندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد فى الكنيستين القبطيتين فى أوتاوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير أحمد ابو زيد سفير مصر لدى كندا، وأعضاء السفارة المصرية فى العاصمة أوتاوا مساء الإثنين، فى قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقامته كنيستا "القديسة مريم"، و"القديس جورج"، وذلك بحضور نيافة الأنبا بولس الباراموسى أسقف الكنيسة القبطية فى أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، وجميع آباء الكنيسة، والآلاف من أبناء الجالية القبطية المصرية من المقيمين فى العاصمة الكندية وضواحيها.

وقال السفير أبو زيد إنه تشرف بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى آباء الكنيسة وجميع أبناء الجالية القبطية فى كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن سعادته بالمشاركة وأسرته فى قداس عيد الميلاد المجيد كل عام مع الإخوة من أبناء الجالية المصرية القبطية، متمنيا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، وأن ينعم المولى - عز وجل - على مصر بالمزيد من الاستقرار والرخاء.

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وأشاد السفير المصرى بدور الكنائس المصرية حول العالم فى تعزيز روابط الانتماء بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وحرص السفارة المصرية فى كندا على دعم كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار على مستوى كندا.

ووجه السفير المصرى الشكر لآباء وكهنة الكنيسة على حسن الاستقبال والضيافة على الرغم من انشغالهم بالقداس والصلاوات.