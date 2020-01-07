شركة زوتاك الصينية تكشف النقاب عن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب VR Go

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت شركة زوتاك الصينية النقاب عن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب VR Go القابل للارتداء مثل حقيبة الظهر.



وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار الجديد مزود ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 2070، ومعالج إنتل Core i7، وبذاكرة رئيسية سعة 16 غيغابايت وقرص صلب من نوع M.2-SSD.

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ومن ناحية أخرى، غيرت زوتاك خامة حقيبة الظهر لتوفير المزيد من الراحة عند ارتدائها من ناحية، ولزيادة درجة مقاومة العرق وسهولة التنظيف من ناحية أخرى.

ولم تفصح زوتاك عن موعد طرح أو أسعار إصدارها الجديد.