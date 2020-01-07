تايلاند تقنن تعاطي الماريجوانا في الاستعمال الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

افتتحت وزارة الصحة التايلاندية، الإثنين، عيادة للعلاج بالماريجوانا بالعاصمة بانكوك، حيث تسعى لتوسيع العلاج بالأعشاب.



ويمكن للمرضى الراغبين في تلقي العلاج من العيادة والتي ستعمل يوميا، التسجيل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

Advertisements

وقال وزير الصحة التايلندي، أنوتين تشارنفيراكول، إن العيادة سوف تزود المرضى بالأدوية التي تعتمد على القنب والتي يمكن استخدامها لعلاج حالات مثل الصداع النصفي والأرق وآلام العضلات والمفاصل والتنميل وفقدان الشهية.

وأوضح ان تايلاند لديها بالفعل 25 عيادة أخرى و86 مستشفى تتوفر بها الأدوية التي تعتمد على القنب، مضيفا أن المستشفيات طلبت إتاحة الأدوية التي تعتمد على القنب في كل مقاطعة خلال 2020.

ووافق البرلمان التايلاندي على قانون يسمح باستخدام الماريجوانا الطبية في 2018، ويراجع البرلمان حاليا تعديلا يسعى إلى تقنين زراعة ما يصل إلى ستة نبتات من الماريجوانا لكل أسرة.