فيسبوك تتصدر أكثر 10 منصات استخداما في العالم خلال 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نجحت منصات التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي 2019 في تنمية قاعدة المستخدمين، وسط مواصلة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك هيمنتها على مرتبة الصدارة، بحسب أحدث إحصاءات موقع "statista".



وتنمو قاعدة المستخدمين بفضل انتشار الهواتف الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت وهو ما يشكل حافزا لمواصلة عدد المستخدمين في الزيادة خلال السنوات المقبلة.

نرصد في هذا التقرير أكثر 10 منصات استخداما في العالم خلال 2019 وفقاً لمتوسط عدد الحسابات النشطة شهرياً، والتى بلغ عدد مستخدميها نحو 11.88 مليار مستخدم شهريا:

1- فيسبوك

سيطرت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على صدارة قائمة منصات التواصل عالميا بتجاوز عدد المستخدمين حاجز 2.4 مليار مستخدم شهريا.

2- يوتيوب

نجح موقع يوتيوب في الاقتراب من عدد مستخدمي فيسبوك، إذ وصلت قاعدة مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير إلى ملياري مستخدم شهريا.

3- واتساب

استمرارا لنجاح منظومة شركة فيسبوك فإن تطبيق واتساب المملوك لها وصل عدد مستخدميه إلى 1.6 مليار مستخدم شهريا.

4- فيسبوك ماسنجر

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تمكن تطبيق المحادثات الشهير فيسبوك ماسنجر من الوصول بقاعدة مستخدميه إلى 1.3 مليار مستخدم شهريا، مستفيدا من ارتباطه المباشر بموقع فيسبوك.

5- وي شات

اقتحمت الصين قائمة منصات التواصل الاجتماعي العشرة الكبار من خلال تطبيق المحادثات والدردشة وي شات، إذ بلغ عدد مستخدميه أكثر من 1.13 مليار مستخدم شهريا أغلبهم من داخل الصين.

6- أنستقرام

تحل منصة الصور الشهيرة أنستقرام في الترتيب السادس بقاعدة مستخدمين وصلت إلى مليار مستخدم شهريا.

7- كيو كيو

منصة المراسلة الصينية الفورية كيو كيو هي الأكثر شعبية داخل الصين ونجحت في حجز موقع بين منصات التواصل الاجتماعي العالمية بوصول قاعدة مستخدميها إلى أكثر من 800 ألف مستخدم شهريًا محتلة المركز السابع عالميًا.

8- كيو زون

هي شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في الصين بقاعدة مستخدمين تتجاوز 554 مليون مستخدم شهريا.

9- تيك توك

هي منصة تواصل اجتماعي صينية أيضا تعتمد على مقاطع الفيديو الصغيرة، وتخطى عدد مستخدميها عالميا 500 مليون مستخدم شهريا.

10- سينا ويبو

قفز موقع سينا ويبو الصيني للتدوينات القصيرة إلى المرتبة العاشرة عالميا بعدد مستخدمين تجاوز 486 مليون مستخدم شهريًا، ويأتي خلفه موقع التدوينات العالمي الشهير تويتر بقاعدة مستخدمين نشطين تضم أكبر من 330 ألف مستخدم شهريا.