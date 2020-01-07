عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً مفصلاً عما ينتظر الكشف عنه هذا العام، في شبكة الجيل الخامس؛ حيث من المتوقع أن تصل موجة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى المزودة بتقنية الجيل الخامس إلى السوق خلال العام الجاري.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن خدمات الجيل الخامس في الولايات المتحدة لا تنتشر حتى الآن إلا في مدن معينة، ولا تزال عملية تبني المستهلك لها متواضعة، مع ظهور عدد قليل من تطبيقات الجيل الخامس تبدو مكلفة للغاية في تحديثها.

من المتوقع أن تصل مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس على مستوى العالم من 12 مليون وحدة في 2019 إلى نحو 170 مليون وحدة بحلول عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن إيه بي آي ريسيرش، وهي شركة استشارية لسوق التكنولوجيا. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات أجهزة شبكة الجيل الخامس، باستثناء الهواتف الذكية، خلال نفس الفترة، من نحو مليوني وحدة إلى 10 ملايين وحدة.

وتتوقع إنترناشيونال داتا كورب أن تشكل تقنية الجيل الخامس حوالي 9% من الأجهزة الاتصالات المحمولة بحلول عام 2023.

وتوقعت الشركة أن تبيع شركة سامسونج إلكترونيكس نسخة الجيل الخامس من هاتفها الذكي جالاكسي إس 10، بينما ستطرح شركة فريزون كومينكاشنز هاتف شركة موتورولا سوليوشنز مع ملحق منفصل يعمل بتقنية 5G، لكن شركة أبل لن تطرح هاتفاً يعمل بتقنية الجيل الخامس.

Advertisements

تتوقع شركة كراون للخدمات المالية ألا تتوافر خدمات الجيل الخامس قبل عام 2022.

لكن العديد من قادة شركات التكنولوجيا يرون أن تقنية الجيل الخامس تحظى باهتمام أكبر مما تستحق. فيرى تيم نال، المدير التنفيذي في شركة براون فورمان كورب إن تقنية الجيل الخامس لا يزال أمامها بضع سنوات قبل استخدامها بشكل فعلي.

أما راجيف غولاراهالي، مدير شركة كيو فور تو، إحدى الشركات التابعة لشركة سانمينا للخدمات السحابية، فيقول في مقابلة إن شبكات الجيل الخامس "لا تزال في مرحلة المهد".

وعلى صعيد قطاع الأعمال، تعد شبكات الجيل الخامس بتوسيع نطاق مشاريع تكنولوجيا المعلومات بسهولة وعدم الحاجة إلى بناء شبكات الألياف البصرية المكلفة للحفاظ على تدفق كميات كبيرة من البيانات.

وستمكن شبكات الهواتف المحمولة فائقة السرعة الأجهزة وأجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت والموزعة في قطاعات التصنيع والنقل والتجزئة وغيرها من القطاعات من نقل وتحليل كميات كبيرة من المعلومات. وسيمكن إدخال هذه البيانات الإضافية في البرامج التي تهدف إلى تحسين كل شيء بدءاً من عمليات الإنتاج إلى خدمات العملاء، خاصة عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي.

وقال بيل مينيزيس، كبير المحللين في شركة غارتنر لأبحاث تكنولوجيا المعلومات: "ستعمل تكنولوجيا الجيل الخامس على رفع مستوى الأداء، عندما تتوافر بسهولة أكبر وتصبح أكثر ربحية لمزودي الخدمة".