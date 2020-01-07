أمازون الأمريكية توقع اتفاقا لبيع منتجات فيوتشر جروب الهندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وقعت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية اتفاقا مع شركة "فيوتشر جروب" الهندية لبيع منتجات ثاني أكبر شركة في الهند لتجارة التجزئة التقليدية، على سوقها الإلكتروني، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، الإثنين.



وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار محاولة الشركتين منافسة الخصوم في آخر سوق تجزئة كبير غير مستغل في العالم.

وبحسب بيان موجه للبورصة، فإن شركة أمازون ستصبح قناة البيع الإلكترونية المعتمدة لمتاجر فيوتشر جروب، التي تشمل منتجاتها سلعا غذائية ومستحضرات تجميل وملابس.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون أيضا من بيع منتجات شركة فيوتشر كونسيومر التي تقدم السلع الاستهلاكية؛ مثل الوجبات الخفيفة المعلبة والمنظفات المنزلية.

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ويسهم هذا الاتفاق في تعميق التعاون بين أمازون وفيوتشر جروب، وذلك في ظل مغادرة عمالقة تجارة التجزئة على مستوى العالم بشكل فعلي للسوق الصيني وتوجههم إلى السوق الهندي.

وفي عام 2018، أنفقت شركة وول مارت الأمريكية لتجارة التجزئة 16 مليار دولار لشراء الشركة الرائدة في الهند لتجارة التجزئة الإلكترونية (فليب كارت أون لاين سيرفيسيس بي في تي)، بينما تعهدت أمازون بالفعل باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند.

وكشف موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، والذي يسيطر على أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الهند، عن متجر مجموعته الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وقال كيشور بياني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فيوتشر ريتيل عن الاتفاق الأخير مع أمازون: "سيسمح لنا هذا الاتفاق بالاستفادة من نقاط قوة بعضنا في المجال المادي والرقمي".

وفي العام الماضي، وافقت شركة أمازون على شراء حصة بنسبة 49% داخل إحدى الشركات غير المدرجة في البورصة التي يمتلكها رجل الأعمال الهندي كيشور بياني، وهو ما سيسمح لعملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي بالاستحواذ على حصة في شركة فيوتشر ريتيل في غضون 3 - 10 سنوات.