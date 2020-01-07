شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التهاب الشعب الهوائية من أسباب السعال الشديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 السعال قد يكون أحد الأعراض الشائعة لبعض الأمراض، لكن في معظم الأحيان لا يعتبر مشكلة خطيرة ويختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه إذا كان شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى، فيُفضل زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

Advertisements وقال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في نزلة البرد والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأورام الرئة كسرطان الرئة. وشدد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى؛ لتحديد السبب الحقيقي للمرض وعلاجه. واستعرض المركز الألماني الأعراض المصاحبة للسعال، منها الحمى والرجفة وخفقان القلب وضيق التنفس والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد.

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