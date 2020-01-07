وصفات الدايت الجاهزة على الإنترنت خطر على الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يتبع كثيرون أنظمة صحية مختلفة بهدف إنقاص الوزن لمدة أشهر وربما سنوات لكن دون نتيجة ولا فائدة، وهذا يعني أن هناك أسباب تفسد الدايت بعيداً عن الإرادة والاستمرارية.



ويقول الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، إن هناك 4 أسباب أساسية وراء فشل الدايت، يجب مراعاتها قبل اتباع أي نظام لإنقاص الوزن.

1-️ الدايت الخاطئ

يحذر جمال من اتباع وصفات الدايت الجاهزة على الإنترنت، التي يُطلَق عليه "الرجيم السحري" أو الدايت الخاص بصديقك، أو الاعتماد على نظام حدده الطبيب دون إجراء التحاليل أو التحدث مع المريض لمعرفة ما إذا كان هذا النظام مناسباً أم لا.

ويوضح: أنظمة الدايت المختلفة لا تناسب الجميع بالضرورة، كما أن أنظمة التخسيس السريع والرجيم القاسي تؤثر على عملية الحرق وتسبب مشكلات صحية.

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2-️ الدعم

الإنسان كائن اجتماعي ودائماً ما يتأثر بمَن حوله، لذا فهو يحتاج لدعم المحيطين به من الأهل والأصدقاء خلال فترة الدايت، لأن هذا الدعم قد يكون سبب النجاح أو الفشل في الوصول لنتائج مرضية.

3- المتابعة

المتابعة مع الطبيب الخاص تساعد كثيراً على نجاح الدايت، إذ يدفع ذلك للالتزام وخصوصاً قبل أيام من موعد الزيارة، لكن دون متابعة قد يفشل الدايت.

4- الملل

يعد الملل أحد أبرز أسباب فشل الدايت، خصوصاً أن طول فترة الدايت وعدم الحصول على نتائج سريعة يسبب إحباطاً كبيراً، وبالتالي يستسلم المريض لتناول مزيد من الطعام.