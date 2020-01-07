تشخيص 59 حالة إصابة بالفيروس الغامض وسط الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الفلبينية، الإثنين، تعزيز الفحوص التي تجرى للمسافرين القادمين من الصين بعد تشخيص بكين أكثر من 50 حالة إصابة بنوع غامض من الالتهاب الرئوي الفيروسي في مدينة ووهان.



وقال إريك دومينجو، وكيل وزارة الصحة الفلبينية، إنه يتعين على المسافرين القادمين من الصين الخضوع للفحص البدني، ويحتمل وضعهم قيد الحجر الصحي إذا كانوا يعانون من الحمى أو البرد أو السعال عند وصولهم إلى البلاد.

وأفاد بأن أجهزة المسح الحراري سوف تساعد موظفي الصحة في المطارات على تحديد ما إذا كان أي من الركاب مصابا بالحمى، مشيرا إلى أن سلطات الصحة لا تزال في طور تحديد المرض.

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وقال: "نحن نتوخى الحذر بشكل مضاعف، وفي حالة تأهب مع الدول الآسيوية الأخرى حتى نتمكن من عزل ومنع انتشار الفيروس في الفلبين"، مضيفا أن "هذا غير معتاد لأن حالات الإصابة تقع في نطاق قريب من بعضها".

سجلت السلطات الصحية في الصين الإصابة للمرة الأولى الأسبوع الماضي في مدينة ووهان، وحتى الأحد جرى تشخيص 59 حالة إصابة، وذكرت لجنة الصحة في ووهان أن 7 من المرضى حالتهم حرجة.

أيضا سجلت هونج كونج 16 حالة مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي الغامض الأحد، وفقا لهيئة الإذاعة العامة في هونج كونج، رغم أن أيا من المرضى لم يبلغ عن زيارة مدينة ووهان.

وارتبطت المخاوف بشأن هذا الالتهاب بعودة انتشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "السارس" أو بأعراض قاتلة لمرضى تنفسي آخر، ما دفع سنغافورة وهونج كونج لإخضاع القادمين من ووهان لفحص طبي مشدد.