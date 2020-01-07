عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني إن الآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار تستلزم استشارة الطبيب فورا؛ لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.



وأوضحت الجمعية أن من الأعراض الدالة على التهاب الطحال تضخمه مع إمكانية تحسسه، إضافة إلى شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى ونزيف الأنف المتكرر والحمى والشعور العام بالتعب والإعياء.

Advertisements

وتابعت: "التهاب الطحال يرجع لأسباب عدة مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة كالروماتيزم، وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا) أو تليف الكبد أو ورم الغدد اللمفاوية".

وأشارت إلى علاج التهاب الطحال بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، مضيفة: "قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل".

من المعروف أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة في الجسم؛ كونه يعد جزءا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم، ومع ذلك يمكن العيش بدونه.