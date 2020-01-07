هنية على رأس وفد "حماس" للتعزية بسليماني

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أفادت حركة "حماس" بوصول وفد عنها يترأسه مدير مكتبها إسماعيل هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران، "لتقديم واجب العزاء بالشهيد قاسم سليماني".
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذه الزيارة تأتي "وفاء للقائد سليماني ومسيرته في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة". © hamas.ps
ولفتت إلى أن الوفد قدم العزاء للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وللرئيس الإيراني حسن روحاني، ولرموز وأركان الدولة في إيران.
وذكرت أن الوفد الذي ضم موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وأسامة حمدان وممثل الحركة في طهران خالد القدومي، أجرى زيارة لمنزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته. © متوفر بواسطة RT القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآاني، يلتقي وفد حماس في طهرانهنية على رأس وفد "حماس" للتعزية بسليماني
المصدر: hamas.ps
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