الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Royalwings طائرة تابعة لشركة الأجنحة الملكية الأردنية (أرشيف)

وأوردت البيان أن "شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعدما كانت قد علقتها، يوم الجمعة الماضي، بشكل مؤقت، لأسباب أمنية احترازية".

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ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد، لزيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم.

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وكانت الشركة قد أعلنت الجمعة تعليق رحلاتها إلى بغداد في إجراء وقائي عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

وتسير الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعيا بين عمان وبغداد، إضافة إلى رحلات صوب مدن عراقية أخرى، مثل البصرة وأربيل والنجف والسليمانية.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية تعليق رحلاتها من وإلى بغداد، ومدينة النجف في جنوب وسط العراق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.