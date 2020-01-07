عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تستقطب السياح في 2020 بـ5 مزارات جديدة

الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يشهد العام الجديد في المملكة المتحدة افتتاح العديد من الأماكن السياحية أو إعادة إطلاق بعضها، بما في ذلك حدائق المغامرات ومراكز الترفيه والمسارح والمتاحف.



التقرير التالي يستعرض أبرز عوامل الجذب السياحية لزيارتها في بريطانيا خلال عام 2020، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية:

1- مركز راي هاربور ديسكفري شرق ساسكس.. مارس

تحتفل محمية راي هاربور الطبيعية التي تقع على مساحة 450 هكتاراً، بذكراها الخمسين هذا العام، واحتفالاً بهذه المناسبة ستفتتح المحمية مركز زوار جديداً بالتعاون مع صندوق ساسكس للحياة البرية. ويهدف هذا المركز الجديد إلى تقديم تجربة أفضل للزوار حول المنطقة النباتية والحيوانية، التي تتضمن أكثر من 4200 نوع من النباتات والحيوانات بما فيها 200 فصيلة نادرة ومهددة بالانقراض. وسيتضمن المركز أيضاً مقهى جديداً ومعرضاً ومساحات تعليمية تشمل برنامجاً من الأنشطة والتدريبات ومشروعات الحفاظ على البيئة.

2- مسبح وحمامات تركية نيوكاسل أبون تاين.. يناير

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تضمنت عملية إعادة تطوير حمام سباحة مدينة نيوكاسل إلى مركز صحي وترفيهي، ترميم دقيق للميزات الأصلية مثل أقواس القرن التاسع عشر وبلاط قاعة المسبح وغرف تغيير الملابس ذات الألواح الخشبية والأرضيات من كسر الرخام "تيرازو"، إلى جانب المسبح الذي يبلغ طوله 25 متراً، والحمامات التركية، وسيشمل الموقع المدرج في قائمة المباني البريطانية Grade-II أيضاً سباً جديداً ومقهى بيسترو واستوديوهات للياقة البدنية. تم بناء الموقع الأصلي عام 1859، وأغلق في عام 2013 بموجب خفض النفقات التي أقرها مجلس المدينة، لكن بدأت جمعية "فيوجن لايف ستايل" الخيرية والرياضية والترفيهية في إعادة تطويره عام 2017 بعد أن حافظ الناشطون على مكانة هذه المساحة كأصل ذي قيمة للمجتمع.

3- سي لينز شرق ساسكس.. الربيع

عدما شهدت الواجهة البحرية لبرايتون في صيف 2018 توافد آلاف الزوار الذين شاركوا في السباحة البحرية الموجهة والفعاليات المائية المفتوحة واليوغا على شاطئ البحر، من المقرر افتتاح المركز الوطني المفتوح للسباحة National Open Water Swimming Centre في نفس المكان؛ حيث ساعدت ردود الفعل الإيجابية من مجتمع سي لينز المحلي في الحصول على إذن تخطيط، لتحويل موقع ماديرا درايف إلى بركة سباحة خارجية دافئة دائمة مع 39 وحدة للشركات الصغيرة. لقد اشتركت SwimTrek بالفعل بمقرها الجديد هنا، إلى جانب أكشاك الطعام والمحلات وأماكن اللياقة البدنية.

4- ذا بوكس ديفون.. الربيع

يتم حالياً تحويل مباني المتحف والمكتبة السابقة ما بين جامعة بلايموث وكلية الفنون التابعة لها إلى مركز ثقافي جديد، وسيتم تجديد الموقع المدرج في قائمة المباني البريطانية Grade-II وتزويده بملحق معاصر يضم أرشيفاً عن التراث البحري للمدينة وعن منطقة الجنوب الغربي ومتحفاً للقصص المحلية ومساحة للعرض للفن المعاصر وعروض الجولات ومركزاً للدراسة، بالإضافة إلى مقهى وساحة جديدة.

5- سجن بودمين كورنوال.. مايو

سيتم افتتاح عامل جذب مذهل جديد في مايو/أيار، في موقع سجن بودمين الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى تجديدات في المتحف بالكامل، وسوف يأخذ الطريق التفاعلي الزوار في رحلة عبر الحياة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لاستكشاف تاريخ المنطقة والسجن ونزلاءه السابقين وحكايات مظلمة عن لصوص الطرق السريعة والمهربين ووحش بودمين مور Beast of Bodmin Moor. كما سيتم افتتاح فندق آخر العام الحالي يتكون من 70 غرفة نوم بدلاً من الزنازين السابقة للسجن. كما يخضع ملاذ الخفافيش في الموقع أيضاً للتطوير لحماية الفصائل التسع التي اتخذت من الموقع موطناً محلياً لها.