دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تقدم ترقية جديدة للاعبين مع كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT الجديد #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة AMD عن إصدارها الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT الذي ينطلق بميزة دعم دقة 1080 بيكسل في الألعاب بآداء بين 90 إلى 120 إطار في الثانية.

يستهدف كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT بشكل خاص دقة 1080 بيكسل في الألعاب، مع آداء متوسط بين Radeon 5500XT التي تدعم دقة 1080 بيكسل عند 60 إطار في الثانية، و5700 XT التي تدعم الألعاب عند دقة 1440 بيكسل.

ويعد الإصدار الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT ترقية مثالية لمستخدمي كرت الشاشة GTX 1060 من إنفيديا، التي كانت أحد أفضل الإختيارات خلال العام الماضي، إلا أنها لا تدعم آداء 60 إطار لكل ثانية في بعض الألعاب مثل Call of Duty: Modern Warfare، حيث سجلت اللعبة 57 إطار لكل ثانية عند دقة 1080 بيكسل، بينما دعمت 5600 XT حتى 92 إطار لكل ثانية.

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ويأتي كرت الشاشة 5600 XT بعدد 36 من الأنوية، مع معالجة في 2304 نقطة، وهي نتيجة أقرب لكرت الشاشة Radeon 5700، لسرعة بين 1375MHz و1560MHz، كما تتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في GDDR6، أيضاً تؤكد AMD على أن كرت الشاشة يدعم حتى 7.19 teraflops، بينما تصل كرت الشاشة 5700 إلى 7.95TFLOPS. ومن المتوقع أن تتوفر كرت الشاشة 5600 XT بسعر 279 دولار عند إطلاقها للبيع رسمياً في 21 من يناير.

المصدر

هذا الموضوع AMD تقدم ترقية جديدة للاعبين مع كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT الجديد #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.