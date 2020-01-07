دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell تستعرض نموذج لجهاز حاسب G5 للألعاب برقاقة AMD Ryzen في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة Dell نموذج لجهاز حاسب G5 المحمول المخصص للألعاب خلال مؤتمر CES للعام 2020، والذي يأتي برقاقة AMD Ryzen.

تتوسع شركة Dell بخط إنتاجها من أجهزة G5 المخصصة للألعاب، مع جهاز G5 15 Special Edition الذي يضم تكونيات AMD، مع Renoir-H الجديدة من AMD، مع معالجات Ryzen المخصصة للأجهزة المحمولة.

ويتميز جهاز Dell G5 بكرت شاشة Radeon RX 5600M لدعم أفضل آداء لهذه الفئة المتوسطة من الأجهزة، أيضاً يأتي إختيار في الجهاز مع FreeSync ومعدل تحديث 144Hz.

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أيضاً من المتوقع أن يضم جهاز Dell G5 سعة تخزين تصل إلى 1تيرابايت في أقراص M.2 الصلبة، مع سعة 2 تيرابايت في 5400RPM، أيضاً يتميز الجهاز بعدد 4 من المساحات بإضاءة خلفية، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في شهر أبريل بسعر 799 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Dell تستعرض نموذج لجهاز حاسب G5 للألعاب برقاقة AMD Ryzen في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.