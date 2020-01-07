دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Kwikset تطلق قفل ذكي بميزة إستشعار البصمة لعدد 50 مستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف عن القفل الذكي Kwikset Halo Touch بتصميم جديد مختلف عن الأقفال الذكية التي تدعم رمز للحماية، حيث يدعم القفل الذكية تخزين حتى 100 بصمة لعدد 50 مستخدم، كما يمكن فتح القفل عن طريق لمسة سريعة للقفل الذكي.

Kwikset Halo Touch هو أحدث الأقفال الذكية الذي انطلق في فعاليات CES هذا العام، والذي يقترن بشكل مباشر بشبكات WiFi الخاصة بالبناية، ليتيح للمستخدمين في هذه البناية فتح القفل بإستشعار سريع للبصمة المخزنة في القفل الذكي.

ويمكن التحكم في قفل Kwikset Halo Touch الذكي من خلال تطبيق Kwikset المخصص للهاتف، الذي يدعم عرض نشاط المستخدمين وإشعارات القفل الذكي، لذا لن يحتاج المستخدمين إلى hub إضافي من طرف ثالث، أو إشتراك شهري في واحدة من الخدمات السحابية.

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كما يدعم قفل Halo Touch مساعد جوجل الرقمي ومساعد Alexa من أمازون، كما يتم تخزين بصمات الأصابع الخاصة بالمستخدمين على الجهاز نفسه، وتقدم Kwikset مقتاح مادي لفتح القفل الذكي في حالة ظهور مشكلة في تقنية القفل الذكي.

ومن المقرر أن يتوفر قفل Halo Touch الذكي خلال هذا العام بسعر 249 دولار، على أن يباع على كلاً من HomeDepot.com، وأمازون من بين منافذ بيع أخرى.

المصدر

هذا الموضوع Kwikset تطلق قفل ذكي بميزة إستشعار البصمة لعدد 50 مستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.