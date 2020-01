دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady خمسة أخطاء يقع فيها صانع الافلام المبتدئ وكيفية تجنبها

عند دخولك في مجال صناعة الأفلام فلا بد أنك ستكون عرضة للكثير من الأخطاء فمما لا شك فيه أنها مهنة زاخرة باحتماليات ارتكاب الأخطاء و لا بد ان صانع الافلام المبتدئ سيواجه العديد من التحديات في طريق سيره نحو الاحتراف ….لكن هناك من يسلك الطريق الأقصر ويقلل من هذه التحديات بشكل كبير و ذلك عن طريق تجنب الأخطاء التي وقع بها غيره … هنا سنستعرض أكثر الأخطاء التي يقع بها المبتدئين. أولا: عدم تحريك الكاميرا

اتخاذ وضعية تثبيت الكاميرا على الحامل الثلاثي (الترايبود) لا تناسب جميع اللقطات،

يتطلب تحريك الكاميرا وتنقلها اما عن طريق امساكها وتحريكها يدويا أو عن طريق

الوسائل الأخرى المتاحة لتحريك الكاميرا وماعليك الا أن تكون معتادا عليها جميعا.

ثانيا : عدم تغطية المشهد بطريقة كافية

ليست بالفكرة الجيدة الاعتماد على الزوايا الواسعة فقط عند تصوير فيلم

او مشروع فيديو، التنويع في زوايا التصوير واحجام اللقطات هو امر لا بد منه،

يتطلب التصوير الاحترافي لمشهد التقريب والتنويع لللحصول على تغطية كافية. ثالثا : صانع الافلام المبتدىء لا يعير الصوت الاهتمام الكافي

الأصوات مهمة جدا في عملية صناعة الأفلام بل ربما يفوق في أهميته على المشاهد

المرئية، إياك أن تغفل عن اهمية تسجيل الصوت في الفيلم سواء من ناحية اختيار المكان

المناسب من حيث الأصوات الطبيعية أو الأصوات التي عليك التركيز عليها أو المؤثرات

واختيار تلك المؤثرات التي تأخذ المشاهد و تضعه في أجواء الفيلم وعالمه. رابعا: المبالغة في عزل الموضوع ” بوكه ”

وما نقصده هنا هو المواضيع التي تكون الصورة واضحة ضمنها بينما تكون ضبابية

في بقية المشهد ” الخلفية “، اهمية العزل هي بتوضيح الجزء الذي يتم التركيز عليه،

سيقوم صانع الافلام بالتركيز على أجزاء معينة من المشهد دون الأخرى للفت انتباه

المشاهدين لهذه الأجزاء، لذلك اجعل هذا الاستخدام في محله ولا تستهلكه بكثرة. خامسا : عدم اختيار موضوع أو قصة للتحدث عنها في الفيلم

ربما يقوم صانع الافلام المبتدىء بتركيز جل اهتمامهاته على جودة التصوير وذلك

لأنه الجزء الأصعب فيما يغفل عن أمور أخرى ربما تكون أكثر بساطة ولكنها تضفي

الكثير من المعنى واللمسة الاحترافية للفيلم.

اقرأ ايضاً | 5 معتقدات خاطئة عن صناعة الافلام يمكن ان تدمر مسيرتك

من الضروريات التي يغفل عنها صانع الافلام المبتدىء هي التحدث بما يهدف الفيلم اليه،

لا تجعل الفيلم مجرد مشاهد ومؤثرات صوتية بل تحدث عن الفكرة التي تحاول ايصالها

لتجعل منه مادة تجذب المشاهدين.

لابد أن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها صناع الأفلام لكن تجنب هذه الأخطاء

بلا شك سيختصر عليك وسيسهل عليك ايضاً طريقك الى الاحتراف.

