دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

كشفت تسريبات تقنية عن مفاجأة جديدة تحضرها شركة وان بلاس الصينية خاصة بأحد الهواتف الذكية الجديدة التي تنوي طرحها خلال عام 2020.

وبحسب ما جاء في هذه التسريبات، فإن الشركة الصينية الرائدة تستعد لطرح هاتف اقتصادي ذو تكلفة متوسطة، والذي سيحمل مميزات عديدة تجعله ينافس أقوى الهواتف الذكية من الشركات المنافسة.

كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟ alqiyady 1 كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

شاهد أيضاً: كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

وأوضحت التسريبات أن شركة وان بلاس تجهز لإطلاق هاتفين جديدين من علامتها الرئيسية وهما: وان بلاس 8 ووان بلاس 8 برو، بالإضافة إلى هاتف اقتصادي هو وان بلاس 8 لايت.

وبينما اعتادت أغلب شركات الهواتف الذكية منح هواتفها الاقتصادية مزايا أقل من عن النسخ الأعلى، فإن الأمر سيكون مختلفاً مع وان بلاس 8 لايت، حيث قالت التسريبات أن الشركة الصينية ستجعله لا يقل عن النسخ الأقوى.

هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟ alqiyady 1 هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

شاهد أيضاً: هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

كما أشارت إلى أن الهاتف الجديد سيكون مدعماً بتقتنيات الجيل الخامس، وسيضم معالج من نوع ميدياتك، وشاشة مقاسها 6.4 بوصة.

Advertisements

وسيُزود هاتف وان بلاس لايت 8 بـ 3 كاميرات خلفية، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميجابيكسل، وثالث بدقة 12 ميجابيكسل.

سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة alqiyady 1 سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة

شاهد أيضاً: سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة

وأضافت التسريبات أن الهاتف سيحمل ذاكرة وصول عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعتها 128 أو 265 جيجابايت، وسيعمل ببطارية بقوة 4000 ميللي أمبير/ساعة.المزيد:

أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G

آسوس تطور أحد أفضل هواتف الألعاب بأقوى معالج.. تعرفوا على مميزاته

رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

تقنية جديدة للحد من حوادث زومبي الهواتف الذكية

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي