سامسونج تكشف عن شاشة منحنية للألعاب

(د ب أ)
كشفت شركة سامسونج النقاب عن الشاشة المنحنية Odyssey G9 الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن شاشتها Odyssey G9 الجديدة تأتي بقياس 49 بوصة، ونسبة باعية 23:9، مع درجة انحناء تبلغ 1000R. وتمتاز الشاشة بدقة وضوح تبلغ 5120 × 1440 بيكسل (QLED)، في حين يبلغ زمن الاستجابة 240 هرتز.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنيات G-Sync وFreeSync 2 مع إضاءة خلفية. ولم تفصح سامسونج عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب المنحنية Odyssey G9 الجديدة.
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