سامسونج تكشف عن شاشة منحنية للألعاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Odyssey G9 Odyssey G9

(د ب أ)

كشفت شركة سامسونج النقاب عن الشاشة المنحنية Odyssey G9 الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن شاشتها Odyssey G9 الجديدة تأتي بقياس 49 بوصة، ونسبة باعية 23:9، مع درجة انحناء تبلغ 1000R. وتمتاز الشاشة بدقة وضوح تبلغ 5120 × 1440 بيكسل (QLED)، في حين يبلغ زمن الاستجابة 240 هرتز.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنيات G-Sync وFreeSync 2 مع إضاءة خلفية. ولم تفصح سامسونج عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب المنحنية Odyssey G9 الجديدة.