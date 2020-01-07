شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندى والأمين العام للناتو يناقشان الموقف فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، جينس ستولتينبريج، هاتفيا، الموقف فى العراق وأهمية تخفيف حدة التوتر فى المنطقة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أكد خلال الإتصال الهاتفى الحاجة إلى دعم الأمن والاستقرار فى العراق والمنطقة ككل، لاسيما من خلال الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

واتفق الجانبان على الدور الهام لمهمة تدريب الناتو فى تعزيز القدرة الأمنية العراقية، حيث أشار الأمين العام إلى أن تعليق أنشطة تدريب الناتو هو إجراء مؤقت لحماية القوات وأن الناتو مستعد لمواصلة أنشطته عندما يسمح الوضع بذلك.

وجدد رئيس الوزراء الكندى التزام بلاده بنجاح بعثة الناتو التدريبية فى العراق التى تقودها كندا.