شكرا لقرائتكم خبر عن 2514 موظفة سعودية تستفيد من مراكز حضانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفادت 2514 موظفة سعودية فى القطاع الخاص من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة فى مختلف المناطق، وفق إحصاء أخير أعلنه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للمستفيدات من برنامج «قرة»، لافتا إلى أنه يمكن للمرأة العاملة فى القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته.

ووفقا لإحصاء صندوف تنمية الموارد البشرية، المنشورة بصحيفة عكاظ السعودية، وبين الصندوق أنه أجرى تعديلا على شروط الالتحاق وآلية الدعم فى «قرة»، وذلك للإسهام فى تمكين المرأة فى سوق العمل والاستقرار فيه.

ويغطى البرنامج جميع المناطق، وذلك حسب المراكز المرخصة فى كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى 4 سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما 6 سنوات، بدلا من بلوغهما 4 سنوات كما كان فى الشروط السابقة.

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ووفقا للتعديل الذى أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية فى سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن فى خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات فى القطاع الخاص، والمساهمة فى استقرار النساء السعوديات فى وظائفهن، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات فى القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.