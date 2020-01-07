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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينها بلد عربي.. قائمة فوربس لأسوأ المطارات في العالم

الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

على الرغم من بذل مطارات العالم أقصى المجهودات لضمان سلامة وراحة المسافرين، فإن البعض منها صنف كأسوأ المطارات حول العالم، وذلك بناءً على القائمة التي أصدرتها منظمة "AirHelp" المتخصصة في حقوق المسافرين جواً في تقريرها السنوي لعام 2019.



ووفق تقرير "فوربس" الأمريكية الخاص بأسوأ المطارات حول العالم، بناءً على التصنيف حسب 3 عوامل هي: الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، وخيارات الطعام والتسوق.

ونافست الدول الأوروبية نفسها على أسوأ المطارات بواقع 8 من أول 10 مطارات منهم اثنان في بريطانيا، فيما حل مطار الكويت الدولي منفردا في قائمة العشرة الأولي من تلك المطارات بين الدول العربية.

مطار لندن جاتويك - المملكة المتحدة

صنف ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة كواحد من أسوأ المطارات في العالم على أساس الجودة والالتزام بالمواعيد، حيث احتل المرتبة الـ123 من بين 132 دولة في قائمة أفضل المطارات حول العالم.

وعلى الرغم من الاستثمارات الأخيرة التي أنفقت على تجديدات المحطات والمحاولة الفاشلة لبناء مدرج ثانٍ بدلاً من مطار هيثرو، فيبدو أن المسافرين لا يزالون غير متأثرين بجوانب معينة في مطار لندن جاتويك، إذ كانت الصالات المزدحمة ومناطق الانتظار من أكثر شكاوى الركاب من مطار لندن الثاني.

مطار بيلي بيشوب – كندا

يعرف مطار بيلي بيشوب أيضاً باسم مطار جزيرة تورنتو، المطار الذي على الرغم من موقعه المذهل على الواجهة البحرية للمدينة، احتل المرتبة الـ124 في القائمة، إذ كانت سوء الخدمة وقلة خيارات الطعام والشراب من العوامل الرئيسية في حصوله على هذا التصنيف المنخفض.

مطار بورتو – البرتغال

أدت مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت الذين اشتكوا من المراحيض غير النظيفة، والتي خارج الخدمة، وضعف شبكات الاتصال والتأخير في مطار بورتو البرتغالي، إلى حصوله على المرتبة الـ125.

مطار أورلي- فرنسا

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يبدو أن أسعار الطعام المبالغ فيها والموظفين غير المفيدين أو غير المهذبين، من أهم الشكاوى المستمرة للمسافرين عبر مطار أورلي الفرنسي، جعلته يحصل على المرتبة الـ126 في القائمة.

مطار مانشستر- المملكة المتحدة

حصل مطار مانشستر في قائمة AirHelp، على المركز الـ127، وذلك بسبب بعض الآراء السلبية لمسافريه، والتي تنوعت ما بين الركاب غير الراضين بسبب رسوم دخول السيارات، واقتحامها، وحتى تدهور غرفة الانتظار.

مطار مالطا الدولي- مالطا

أدى استطلاع المسافرين عبر مطار مالطا الذين اشتكوا ضعف الأداء في الوقت المحدد لرحلات الطيران، إلى حصوله على المركز الـ128.

مطار هنري كواندا الدولي- رومانيا

تعد صالات المطارات متوسطة الحجم، شبكات الاتصال السيئة والتأخيرات، من أكثر شكاوى المسافرين عبر مطار هنوي كواندا الدولي في رومانيا، لدرجة جعلته يحتل المرتبة الـ129 في القائمة.

مطار إندهوفن- هولندا

تعد قوائم الانتظار الطويلة قبل الأمن وبعده، بالإضافة إلى مراجعات الركاب الذين تتحدث عن الموظفين غير المهذبين، أكثر الشكاوى الذي أدت إلى حصول مطار إيندهوفن على المرتبة الـ3، ولكن من أسفل القائمة.

مطار الكويت الدولي –الكويت

وفقاً لمراجعات الركاب على الإنترنت، فإن مطار الكويت الدولي يزداد سوءاً، من وسائل الاتصال السيئة ومحطات دخول المطار المزدحمة والتعليقات الضعيفة التي تختص بأداء وتصرفات الموظفين، جميعها عوامل جعلته يحصل على المركز الثاني من ذيل القائمة.

مطار بورتيلا –البرتغال

حصل مطار بورتيلا لشبونة البرتغالي على أنه أسوأ مطار في العالم، حيث جاء في المركز الأخير في ذيل القائمة، لعدة أسباب منها: الطعام باهظ الثمن، والموظفون الأفظاظ، وعدم وجود أماكن انتظار، والفوضى الموجودة في معظم قوائم الانتظار.