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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جودزيلا يبتلع الزوار في مدينة ملاهي يابانية الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تظهر نسخة طبق الأصل "بالحجم الطبيعي" من ملك الوحوش الخيالي "جودزيلا" في منتصف عام 2020 بمدينة ملاه قائمة على فكرة الرسوم المتحركة في جزيرة أواجي غربي اليابان.

وفي فم "جودزيلا" سيدخل الزوار إيذانا ببدء مهمة متخيلة لإيقاف الوحش الأسطوري. Advertisements وبحسب مالكو مدينة الملاهي "نيجن نو موري"، التي يعني اسمها بالعربية (غابة البشر)، فإنهم يخططون لتدشين أكبر نسخة طبق الأصل في العالم من الوحش الشبيه بالسحلية، ويبلغ ارتفاعه 20 مترا وعرضه 25 مترا وطوله 55 متر. وسيكون الزوار مدعوون للقيام بمهمة متخيلة عبر الاستمتاع بدور باحث في "معهد جزيرة أواجي الوطني لمواجهة كارثة جودزيلا"، مع وجود العديد من الأهداف في الجزيرة. وتبدأ المهمة بالدخول في خط مسار انزلاقي "زيبلاين" بفم جودزيلا المفتوح لفحص المحتوى الداخلي للوحش. وتشمل المهام الأخرى للزوار محاولة تدمير خلايا جودزيلا من خلال لعبة الرماية. وبحسب إدارة مدينة الملاهي، فإن إنشاء منطقة الملاهي الخاصة بجودزيلا يعود لارتباط تاريخ جزيرة أواجي بهذا الوحش الخيالي وفقا للأساطير المحلية في عصر ميجي (1868-1912).

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