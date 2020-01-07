وفد أوزبكستاني يطلع على تجارب الدولة في التنافسية العالمية

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفداً من جمهورية أوزبكستان ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية، واللجنة الحكومية للإحصاء الأوزبكية.

يأتي الاجتماع بهدف تعزيز جهود التعاون والعمل عن كثب لتطوير العمل الحكومي وبناء القدرات في مجالات التنافسية والإحصاء والتنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في التحديث الحكومي.

واطلع الوفد الأوزبكي، خلال الزيارة التي استمرت أسبوعين، على أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تتبناها دولة الإمارات وتطبقها في مجال التنافسية والإحصاء لتطوير العمل الحكومي، إضافة إلى مبادرات الهيئة في تبني مفاهيم الابتكار ضمن استراتيجيات التنافسية بما يضمن الارتقاء بترتيب الدولة في تصنيفات المؤشرات والتقارير العالمية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن تجربة دولة الإمارات الريادية في مجال التنافسية تترجم توجيهات القيادة في تعزيز مواقع الدولة في التقارير العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية، ومشاركة هذه التجربة مع حكومات العالم المهتمة بتحديث عملها الحكومي، وتبادل الخبرات واطلاعها على التجارب الناجحة للدولة في مجالات التنافسية والإحصاء، ما يجسد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وأوزبكستان.

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ولفت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعيّة في مجالات التنافسية والإحصاء، في توفير البيانات لصنّاع القرار، وراسمي السياسات والتشريعات الاقتصادية، ما أسهم في تعزيز ترتيبها في التقارير التنافسية العالمية، من خلال المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تطلقها الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

من جهته، أشاد أولمكون باكييفيتش رستاموف النائب الأول لوزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أوزبكستان بتجربة الإمارات المتقدمة في مجالات التنافسية والإحصاء، مؤكداً أن اللقاءات المشتركة الهادفة لتبادل الخبرات والاطلاع على المبادرات والمشروعات في تطوير منظومة العمل المؤسسي لدولة الإمارات، تعكس متانة الشراكات الاستراتيجية التي تربط الدولة مع جمهورية أوزبكستان في شتى مجالات التعاون الحكومي المشترك.

وأشار رستاموف إلى أن الوفد الأوزبكي تعرف من خلال العمل عن قرب مع الفرق التنفيذية الوطنية المسؤولة عن ملفات التنافسية العالمية في دولة الإمارات إلى التجارب الناجحة للدولة في سباق التنافسية العالمية، واطلع على مهام هذه الفرق وآلية عملها، وجهودها في تنفيذ»رؤية الإمارات 2021»، وتحقيق»أهداف التنمية المستدامة 2030».وأكد أوديلبيك رستاموفيتش إيساكوف نائب وزير المالية الأوزبكي، أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع فرق العمل الحكومية في دولة الإمارات.

وقال إيساكوف: تعد الإمارات من الدول التي تربطنا معها شراكات استراتيجية على مختلف الصعد، وإن نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية في البلدين يعد ثمرة لتلك الشراكات، بما سيعود بالمنفعة على البلدين.